اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:07 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا إعلان انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 31 مليون و896 خدمة مجانية خلال 20 يوما

هيئة الدواء: ضخ كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية الهامة بالصيدليات

تعرف على عقوبة تلاعب المنافذ فى صرف السكر التموينى

تنسيق المرحلة الثانية 2024.. قائمة المؤسسات المعتمدة من التعليم العالى

أكاديمية البحث العلمى: تناقش مع وفد صينى سبل التعاون فى المجالات العلمية

انطلاق الملتقى العلمى الأول لمرض السكرى بـ"الفيوم" غدا

طبيب عين شمس صاحب واقعة خناقة محمد فؤاد: نفسياً مش قادر أتكلم

نائب وزير الصحة: وضع خطة عاجلة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين

تكليف الدكتور هشام عبد العزيز على رئيسا لمجموعة عمل الاتصال السياسى بالأوقاف

وزيرة البيئة: السياحة البيئية هى المستقبل ويجب الحفاظ على الموارد الطبيعية

 







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عين شمس

التعليم العالى

100 يوم صحة

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