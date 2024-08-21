أكاديمية البحث العلمى: تناقش مع وفد صينى سبل التعاون فى المجالات العلمية

محمد صبحى

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم في مقر الأكاديمية وفد علمى رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية فى الصين.

وترأس الوفد الدكتور هان يو، نائب رئيس المؤسسة، وصاحبه الدكتور زانغ يونغ تاو، القائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، السيدة تشو ويتونغ، مدير مكتب لجنة الحزب، والدكتور لي وينكونغ، مدير قسم آسيا وأفريقيا والمنظمات الدولية، مكتب التعاون الدولي، و زانغ ييوي، مسؤولة البرامج، قسم آسيا وأفريقيا والمنظمات الدولية، مكتب التعاون الدولى، وتشانغ هوا شنج، مستشار وزارة الخارجية، و يوان تشاو، السكرتير الثاني لوزارة الخارجية، جيا فانغ، السكرتير الثالث لوزارة الخارجية، لتعزيز التعاون بين البلدين، وتعزيز التبادلات الثنائية لتسهيل تطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة مني النعا، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، والدكتور تامر حمودة، المشرف علي قطاع تنمية الابتكار والتسويق، والدكتور أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية، والدكتور محمد الأمير، المشرف علي المراكز الإقليمية.

وأشارت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية في مستهل اللقاء إلى العلاقات التاريخية والثقافية والعلمية والسياسية بين اثنين من أقدم الحضارات، من خلال التبادل التجاري عبر طريق الحرير القديم، وأهمية التعاون للحفاظ على مواقع التراث العالمي الموجودة في البلدين العريقين، واستعرضت الفقي أن أكاديمية البحث العلمي لها تعاون مثمر مع الجانب الصيني حيث تم إنشاء المعمل المصري الصيني المشترك عام 2019 في مجال بحوث الطاقة الشمسية في سوهاج بمقر المركز الإقليمي للأكاديمية، كما كانت دولة الصين هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار عام 2017 والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي كل عام، كما تم -خلال عام- 2018 في إطار برنامج تنفيذي بين الجانبين بتنظيم عدد من الدورات التدريبية في مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإدارة الحاضنات وحدائق العلوم بناء على الخبرة الصينية في هذا المجال، وأيضاً تم توقيع ثلاث اتفاقيات في عام 2017 في مجال نقل التكنولوجيا وإنشاء مكتب مصري صيني لنقل التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي، والتعاون بين البلدين في مجال تقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافةً إلى العمل مع دولة الصين في مجال نقل التكنولوجيا من خلال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا (التايكو) والمرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية.

وقام الوفد الصيني باستعراض عرض تقديمي عن المؤسسة، ومن جانبه أكد الدكتور هان يو، نائب رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين علي أهمية التعاون المُشترك في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين الجانبين مدفوعًا برؤية مُشتركة لتحقيق التنمية المُستدامة، وأوضح هان يو قائلاً: " إننا نتطلع إلى مزيد من التبادلات والتفاعلات مع العلماء المصريين، في كافة المجالات، مما يمكننا تبادل الكثير من الخبرات في المستقبل"، وفي ختام كلمته وجه دعوة إلي الأكاديمية لحضور مؤتمر الحزام والطرق لتبادل العلوم والتكنولوجيا الذي سيعُقد في الصين.

وخلال اللقاء استعرضت الأكاديمية فيلماً تسجيلياً عن المرحلة الأولى للمعمل المصري الصيني المشترك في مجال بحوث الطاقة الشمسية في سوهاج بمقر المركز الإقليمي للأكاديمية، واتفق الطرفان -في نهاية اللقاء- علي التعاون في بدء تنفيذ المرحلة الثانية للمعمل المصري الصيني المشترك، واتفقا أيضاً علي عقد اجتماع آخر عبر تطبيق زووم لتحديد نقاط التعاون في المجالات العلمية المختلفة حيث تلاقت رؤى الأكاديمية والمؤسسة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ودعم شباب الباحثين وإقامة مشروعات مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.