اليوم السابع
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وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا إعلان انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 04:39 م
وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا إعلان انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في آليات تنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.

جاء ذلك بحضور أليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية، ومها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية.

ومن جانب الوزارة، حضرت منى أيوب مستشار الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية الجديدة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

و أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتطلع الوزارة، خلال الفترة القادمة، إلى مزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰.

ومن جانبه، أكد السفير يورجن شولتس على أن مصر تعد شريكًا هامًا لألمانيا في عدة مجالات ومن أهمها التعليم، معربًا عن حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة وسبل التعاون بين البلدين، بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع المصري.

وناقش اللقاء آليات الإعلان عن انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية والتي تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشائها من خلال صيغة للتعاون المشترك.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه حاليًا بخطى سريعة، من خلال تحديد المباني المدرسية المناسبة طبقا لإرشادات الأبنية التعليمية الحديثة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك السعي نحو افتتاح أول مدرسة من المشروع من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة، فضلًا عن آليات إدارة هذه المدارس، وإعداد مناهج حديثة إضافة إلى منهج الوزارة لدعم اللغة الالمانية، بالإضافة إلى عقد تدريبات خاصة للمعلمين والمعلمات بالتنسيق والتعاون مع الجانب الألمانى.







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