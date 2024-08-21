تكليف الدكتور هشام عبد العزيز على رئيسا لمجموعة عمل الاتصال السياسى بالأوقاف

كتب لؤى على

أصدر الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الدكتور هشام عبد العزيز على عبد الرحمن رئيسًا لمجموعة عمل الاتصال السياسى بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك نظرًا لبلوغ الشيخ صبرى ياسين دويدار سن المعاش بعد رحلة حافلة من العطاء.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهرى بجهود الدكتور هشام عبد العزيز على خلال فترة توليه منصب رئيس القطاع الدينى بـ وزارة الأوقاف، وإخلاصه وأمانته وتفانيه فى أداء عمله وعطائه وصبره، وحقق العديد من الإنجازات فى تطوير القطاع الدينى، وتحسين صورته، وتعزيز دوره فى خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، مشيدًا بأخلاقه العالية فى تعامله مع زملائه ورؤسائه فى العمل.

كما أشاد وزير الأوقاف بالشيخ صبرى ياسين دويدار وتفانيه فى العمل طوال فترة خدمته، مؤكدًا أنه أدى عمله بكفاءة وأمانة ونزاهة وإخلاص.