هيئة الدواء: ضخ كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية الهامة بالصيدليات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهود كبيرة لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الحيوية والهامة للمريض بالمستشفيات.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي عن خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة، موضحة أن الدواء له اسم تجاري وكل دواء له مثائل وبدائل متعددة في السوق، وهناك خدمة جديدة لتسهيل الوصول للبدائل والمثائل المناسبة.

وتابعت: الخدمة التى أطلقتها هيئة الدواء المصرية اسمها خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التى يتكرر الشكوي منها، حيث أن هذه الخدمة موجودة على موقع الهيئة، ويستطيع أى مريض الدخول عليها من خلال اللينك التالي..هنا

ويمكن التعرف على كيفية البحث من خلال هذا الفيديو:



وفى حال وجود أى استفسار بخصوص توافر أي دواء يمكن التواصل على الخط الساخن 15301، أو من خلال الموقع الإلكترونى..هنا



ونصحت هيئة الدواء المصرية بأهمية الرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.