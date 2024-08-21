وزيرة البيئة: السياحة البيئية هى المستقبل ويجب الحفاظ على الموارد الطبيعية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة، حيث أن قطاع السياحة فى مصر يعد من أهم القطاعات، التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15%، مشيرة إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى 90% من السياحة فيها، على السواحل مما يؤكد ضرورة الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، من أجل ضمان استدامة السياحة، الأمر الذى ترتب عليه دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، حيث أن السياحة البيئية هى المستقبل.

وأوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، وأن مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر يعد أحد أهم المشروعات التى عملت عليها الوزارة، بدءًا من التحضير نظرًا لما يحققه من ترابط بين البيئة والسياحة والإنسان وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، وذلك من خلال حوكمة القطاعين البيئى و السياحي، إضافة لطرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، والذى يعد قطاعا اقتصاديا حيويا فى مصر، بالإضافة إلى أنه فرصة بيئية واستثمارية فريدة، مؤكدة على أهمية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمرأة فى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، مطالبة بعمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات، ومتخذى القرار ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن كتوفير فرص واعدة له فى رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي.

جدير بالذكرأنه من النماذج المصرية الناجحة فى الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التنوع البيولوجى، وتغير المناخ، وهى الاستثمار فى محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، فى مسارات الطيور المهاجرة والتى تمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي.