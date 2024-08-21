تعرف على عقوبة تلاعب المنافذ فى صرف السكر التموينى

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح كل الاحتياجات المطلوبة من السكر حاليا على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 الف طن شهريا تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية وقد تلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدي إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ " بدالى التموين ، منفذ جمعيتى".

وكانت وزارة التموين قد أكدت أنه فى إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق؛ لا يوجد مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.