حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز

إعلام عين شمس تعلن تفاصيل وموعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الصيفى

وزارة العمل: انتهاء تدريب الدفعة الأولى لذوي الهمم فى مجال الفندقة بالإسكندرية

اعرف عدد القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطار السريع.. إنفوجراف

وزير العمل: الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار

وزير التعليم العالى: تكثيف الأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية لتنمية مواهب الطلاب

وزير التموين: 300 ألف طن من السلع إجمالى ما تم ضخها

وزارة العمل: دفعة جديدة من خريجى البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والحياكة

وزارة التعليم تنفى تأجيل بدء العام الدراسى الجديد

وزارة العمل: ندوات للتوعية لمكافحة العنف والتحرش فى بيئة العمل بمنشآت بالمنيا