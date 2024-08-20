اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز

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وزير التموين: 300 ألف طن من السلع إجمالى ما تم ضخها

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