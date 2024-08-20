وزير العمل: الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بـ العاصمة الإدارية الجديدة، عددا من المستثمرين الأجانب رؤساء شركات عالمية بالسوق المصرى.

أكد الوزير حرص الدولة المصرية، التشجيع على الإستثمار، داخل بيئة العمل لائقة، والأمان الوظيفي للعامل، ليس فقط من النواحي المالية، ولكن أيضًا بالتنمية البشرية، وتطوير مهاراته لتتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، مُشددًا على أهمية التصدير، وتطوير البنية التنافسية للمنتجات وللعمالة.

وقال إن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد الذي يتكامل من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار، وتحقيق التنمية المُستدامة، والأهداف التى تخدم المنتج المحلى، وتزيد من فرص منافسته خاصة فى الأسواق الدولية، وأشاد الوزير بخطوات هذه الشركة العالمية، التى تهدف لجعل مصر مركزًا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المُساهمة في توفير العُملة الصعبة للبلاد، وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.

من جانبهم، استعرض الوفد خطط الشركة المستقبلية، والنظم الهيكلية التي تتخذها، للمُساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، والحرص على التوسع في النشاط داخل السوق المصري، وأكدوا على جهود ودور الشركة في السوقين، المصري والعالمي.