الجفاف وقلة الترطيب يسببان مشكلات في القلب.. نصائح للوقاية

كتبت مروة هريدى

يعد تناول السوائل أمرًا بالغ الأهمية لأجسامنا، ويساعد الترطيب الكافي في تنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على ترطيب المفاصل جيدًا، ومنع العدوى، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح، وذلك وفقًا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة الأمريكية.

وعندما يقل استهلاك السوائل أو يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستقبلها، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، والذي قد يكون له تأثيرات مختلفة على الجسم، وفي بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص من إجهاد في القلب، مما يؤدي إلى خفقان القلب، حسبما افاد موقع "Onlymyhealth".

كيف يؤثر الجفاف على القلب؟



رغم أنه قد يبدو لا توجد علاقة بين الجفاف ومشاكل القلب، إلا الأطباء يوصون بأهمية الحفاظ على توازن السوائل الكافي في الجسم للحفاظ على صحة القلب، ويوضحون ذلك بأن الجفاف يقلل من إجمالي حجم الدم المتداول في الجسم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وما يترتب على ذلك من حدوث الدوخة والإغماء.

ويشير التقرير، إلى أن قلة تناول السوائل يضغط على القلب الذى يضخ الدم بشكل أكثر تكرارًا، مما يزيد من معدل ضربات القلب، ويسبب الخفقان، وذلك بسبب وجود كمية أقل من السوائل في مجرى الدم، وقتها يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم بكفاءة، مما يجهد القلب ويسبب اعتلال عضلة القلب، لذلك فإن الحفاظ على رطوبة جسمك يحميك من الجفاف ويمكن أن يساعد في إبطاء تدهور وظائف القلب وتقليل خطر الإصابة بقصور القلب.

لماذا يسبب الجفاف خفقان القلب؟



الجفاف يمكن أن يسبب خفقان القلب، لأنه عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن العناصر الغذائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تعد ضرورية للحفاظ على النشاط الكهربائي للقلب، وقد يؤدي هذا الخلل إلى ضربات قلب غير منتظمة، أو ما يسمى أيضًا بالخفقان.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم، حيث يبذل القلب جهدًا مضاعفًا لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ناهيك عن أن الجفاف يجعل الدم أكثر كثافة ولزوجة، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم ويزيد من احتمالية عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يسبب الجفاف مشاكل مختلفة في الجسم، والتي يمكن التعرف عليها من خلال علامات وأعراض معينة، وتشمل هذه:

شعور قوي بالعطش

جفاف الفم وجفاف الأغشية المخاطية

البول الداكن

التعب وانخفاض الطاقة

انخفاض ضغط الدم

الدوخة والدوار

جفاف الجلد وقلة مرونته

نبضات قلب سريعة

الارتباك العقلي والإغماء في الحالات القصوى

الوقاية والعلاج



يوصي الأطباء بزيادة تناول السوائل أثناء الطقس الحار على وجه الخصوص، ووفى حالات معينة إذا كنت تعانى من حالات مثل الحمى أو القيء أو الإسهال، وكذلك خلال فترات زيادة النشاط البدني، وتشمل التدابير الأخرى.. ما يلي:

تجنب المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين.

إذا استمرت خفقان القلب على الرغم من تناول كمية كافية من الماء، يجب استشارة الطبيب على الفور.

معالجة الحالات الطبية الأساسية التي قد تكون سببًا في خفقان القلب.