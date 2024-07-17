أعراض الأكزيما عند الأطفال وعلاجها.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي، هو حالة جلدية شائعة وتتميز بجفاف الجلد والحكة والاحمرار والالتهاب، وقد تظهر الأكزيما في أي مكان في الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا على الوجه والخدين واليدين والساقين، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الأكزيما عند الأطفال وطرق علاجها.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن الأكزيما من أمراض الحساسية التي يصاب بها العديد من الأطفال وهي عبارة عن طفح جلدي أو حبوب دقيقة تنتشر على بشرة الطفل وقد يصاحبها الحكة والإحمرار.

وأوضح أن أسباب الإصابة بالأكزيما هى العامل الوراثي أو إصابة الطفل بأمراض الحساسية، وكذلك ارتداء الطفل لملابس غير قطنية ملامسة للجلد، استخدام الصابون والمواد الكيمائية وعدم ترطيب جلد الطفل ما يؤدي إلى فقدان الطبقة الحامية للجلد.

وعن أعراض الاكزيما أوضح أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تشمل احمرار الجلد، خشونة في الجلد وخصوصا الوجه، وجود مادة لزجه وإفرازات مصاحبة للالتهابات، خروج سائل بلازما الدم من الجلد .

وأشار إلى أنه يمكن تخفيف أعراض الاكزيما باستخدام المرطبات، للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجلد، الكريمات أو المراهم الستيرويدية، لتقليل الالتهاب والحكة، مضادات الهيستامين، لتقليل الحكة و المضادات الحيوية، إذا كانت هناك عدوى بكتيرية.

وشدد على ضرورة إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل: تجنب الأشياء التى تزيد من الأكزيما، الاستحمام بماء دافئ، ارتداء ملابس قطنية ناعمة، تقليل التوتر.