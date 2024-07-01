5 نصائح للبقاء رطبًا في الصيف.. استمع لإشارات جسمك

كتبت مروة هريدى

في فصل الصيف، يبقى الحفاظ على رطوبة جسمك أمرًا في بالغ الأهمية من أجل الوقاية من الجفاف والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وغيرها، ويهدف ترطيب الجسم الحفاظ على توازن ما يسمى بـ"الشوارد" وهم 5 معادن أساسية، الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكلوريد، لذلك من المهم في ظل ارتفاع مستويات الرطوبة أيضًا اعتماد استراتيجيات فعالة لضمان تناول كمية كافية من السوائل، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 نصائح حيوية لمساعدتك على البقاء رطبًا وصحيًا في الصيف:



الأطعمة والمشروبات المرطبة



تحتوي الفواكه مثل البطيخ والخيار على نسبة عالية من الماء ومليئة بالفيتامينات الأساسية، كما تعمل الخضروات مثل الخس والكرفس والطماطم على تعزيز الترطيب، لذلك قم بتضمينها في نظامك الغذائي لتعزيز الترطيب والتغذية.

- روتين الترطيب المستمر



استهدف شرب الكثير من الماء خاصة خلال الطقس الحار للحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار، حيث يجب تناول من 8-10 أكواب يوميًا على الأقل، ويمكنك استخدام وسائل التركيز عبر الموبايل أو أو تطبيق تتبع المياه للبقاء ملتزمًا بشرب ما يكفى من الماء يوميًا، كما يفضل شرب الماء على معدة فارغة أول شيء عند الاستيقاظ وقبل الوجبات أيضًا وقبل النوم، اعتبر زجاجة المياه خاصة في الصيف هي أفضل صديق لك واحملها معك في أي مكان وحاول تناولها على فترات منتظمة.

- استمتع بشاي الأعشاب والماء المنقوع



في حين أن الماء العادي هو المفتاح للترطيب، ولكن يمكن أيضًا إضافة بعض النكهات للماء، جرب شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع والزنجبيل للحصول على فوائد صحية إضافية مثل الهضم الصحى وتعزيز المناعة، كما يمكن إضافة شرائح من الفاكهة أو الخضروات إلى الماء وتناولها بعد نقعها، حيث تعتبر بدائل لذيذة بدون سعرات حرارية إضافية، مثل الليمون والنعناع أو الخيار والريحان.

- تجنب المشروبات المجففة



بعض المشروبات مثل القهوة والشاي بتأثيراتها المدرة للبول تميل إلى جفافك عن طريق زيادة إنتاج البول، لذلك حد من استهلاكها أثناء الطقس الحار، وإذا كنت تتناولها، فاحرص على موازنتها بالماء، بدلاً من ذلك، اختر خيارات مرطبة مثل ماء جوز الهند، المليء بالمعادن ويعوض السوائل المفقودة بشكل فعال.

- انتبه لإشارات جسمك



يخبرك جسمك باستمرار بما يشعر به، انتبه لإشارات جسمك للبقاء رطبًا، تشمل علامات الجفاف البول الأصفر الداكن وجفاف الفم والتعب والدوار والصداع، لذلك من المهم مراقبة لون البول، حيث يشير اللون الأصفر الباهت إلى أنك رطب، ويعني البول الداكن أنك بحاجة إلى المزيد من السوائل، وتصرف مبكرًا لتجنب أي مشاكل خطيرة.