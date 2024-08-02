ما العلاقة بين الجفاف وزيادة ضربات القلب؟

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن يسبب الجفاف مضاعفات مختلفة في الجسم، بما في ذلك خفقان القلب، ولذا يعد تناول السوائل أمرًا هاما للجسم، حيث يساعد الترطيب وفي تنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على ترطيب المفاصل ومنع العدوى، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح، وذلك وفقًا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة الأمريكية.

وفي نفس السياق، أوضح التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أنه عندما يكون تناول السوائل منخفضًا ويفقد الجسم سوائل أكثر مما يستقبلها، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، والذي قد يكون له تأثيرات مختلفة على الجسم، وفي بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص من إجهاد في القلب، مما يؤدي إلى خفقان القلب.

كيف يؤثر الجفاف على القلب

رغم أنه قد يبدو أنه لا توجد علاقة بين الجفاف ومشاكل القلب، إلا أنه من المهم الحفاظ على توازن السوائل الكافي في الجسم لصحة القلب، لأن الجفاف يقلل من إجمالي حجم الدم في الجسم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وقد يسبب الدوخة والإغماء.

ولذا يجب على القلب أن يضخ الدم بشكل أكثر مما يزيد من معدل ضربات القلب ويتعرض للخفقان، و مع وجود كمية أقل من السوائل في مجرى الدم، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم بكفاءة، مما يجهد القلب ويسبب اعتلال عضلة القلب.

لماذا يسبب الجفاف خفقان القلب؟



فعندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن العناصر الغذائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تعد ضرورية للحفاظ على النشاط الكهربائي للقلب. وقد يؤدي هذا الخلل إلى ضربات قلب غير منتظمة، أو ما يسمى أيضًا بالخفقان".

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم، وخفض ضغط الدم فأن الجفاف يؤدي إلى ضخ القلب بقوة أكبر وأسرع لضمان تدفق الدم الكافي في جميع أنحاء الجسم، كما أن الجفاف يجعل الدم أكثر كثافة ولزوجة، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم ويزيد من احتمالية عدم انتظام ضربات القلب.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الجفاف يؤثر على عضلة القلب بشكل مباشر، مما يقلل من كفاءتها وقدرتها على ضخ الدم، مما يؤدي إلى فشل القلب، وربما يساهم في عدم انتظام ضربات القلب.

أعراض الجفاف

يمكن أن يسبب الجفاف مشاكل مختلفة في الجسم، والتي يمكن التعرف عليها من خلال علامات وأعراض معينة. وتشمل هذه:

شعور قوي بالعطش.

جفاف الفم.

البول الداكن يدل على ارتفاع تركيز الفضلات.

التعب وانخفاض الطاقة.

انخفاض ضغط الدم.

الدوخة والدوار.

جفاف الجلد وقلة مرونته.

نبضات قلب سريعة .

الارتباك العقلي والإغماء في الحالات القصوى.

علاج الجفاف

الماء هو الخيار الأفضل للترطيب، ولكن أثناء ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة أو مكثفة، فكر في تناول المشروبات الغنية بالإلكتروليت لتعويض الإلكتروليتات المفقودة، كما يقول الدكتور بورا.

وينصح بمراقبة علامات الجفاف، والتحقق من لون البول بانتظام، والحرص على أن يكون لون البول أصفر فاتحًا. احرص على ترطيب جسمك قبل بدء النشاط البدني، وأثناء التمرين، وبعد الانتهاء من التمرين، وبالنسبة للأنشطة التي تستمر لأكثر من ساعة، فكر في تناول مشروبات أملاح الإماهة الفموية التي تحل محل الإلكتروليتات.

ويوصي الطبيب أيضًا بزيادة تناول السوائل أثناء الطقس الحار، وفترات زيادة النشاط البدني. يمكنك استخدام التطبيقات أو التذكيرات المناسبة للمساعدة في تتبع تناول السوائل، خاصة إذا كنت تميل إلى نسيان شرب الماء بانتظام.

مع ضرورة تجنب المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين، وفي حالة استمرار خفققان القلب على الرغم من تناول كمية كافية من الماء، يجب استشارة الطبيب.