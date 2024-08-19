اعرفي مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية وكيف تحمى طفلك؟

كتبت فاطمة خليل

إدمان الألعاب الإلكترونية من المشاكل الشائعة بشكل كبير، حيث أصبح معظم الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وهو ما يشكل خطرًا على نمو الدماغ وتركيز الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطرق التعامل مع هذا الإدمان، بحسب موقعى "parenting" وpinegrovetreatment.

مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

1. مشاكل صحية

قد يؤدي قضاء الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو بدلاً من الانغماس في الأنشطة البدنية إلى الإضرار بصحة الطفل بعدة طرق قد يتأثر النمو المعرفي للطفل إذا لم يخرج ويتواصل اجتماعيًا في العالم الحقيقي.

يمكن أن يؤدي الجلوس باستمرار في مكان واحد ولعب ألعاب الفيديو المطولة إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجهاد المفرط ، وتشير دراسات متعددة إلى أنه يمكن أن يضعف البصر.

2. مشاكل في الدراسة وقلة التركيز في المذاكرة

تتناقض المتعة التي توفرها ألعاب الفيديو بشكل صارخ مع يوم عادي في المدرسة قد يتسبب هذا في تفضيل الأطفال لألعاب الفيديو على أي شيء آخر، ما يدفعهم إلى عدم الالتفات إلى العمل المدرسي حتى خارج المدرسة، ويمكنهم تخطي واجباتهم المدرسية أو الدراسة للاختبارات واختيار ألعاب الفيديو بدلاً من ذلك. يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف الأداء ويؤثر على ذكائهم العاطفي.

3. التعرض لقيم خاطئة

تحتوي العديد من ألعاب الفيديو في السوق على عنف مفرط، وألفاظ نابية، وعنصرية، والعديد من الأشياء الأخرى التي لا يمكن للأطفال تصورها بالطريقة الصحيحة قد يفشلون في أخذ هذه الصور بحذر وقد ينتهي بهم الأمر بمحاولة محاكاة نفس السلوك كما تم تصويره في الألعاب.

لا تزال بنية أدمغتهم تتطور ولن يكونوا قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ حتى يتم الكشف عنها في العالم الحقيقي.

4. يجعلهم منفصلين اجتماعيًا

على الرغم من وجود ألعاب متعددة اللاعبين، ينتهي الأمر بمعظم الأطفال بلعبها بأنفسهم في غرفهم الخاصة هذا يحد بشدة من مهاراتهم الشخصية في الحياة الحقيقية، وقد يفضلون أن يكونوا بمفردهم ويتفاعلوا رقميًا.

يفشل هؤلاء الأطفال في بدء المحادثات ويشعرون بالملل وبعيدًا عن مكانهم في التجمعات الاجتماعية ونتيجة لذلك ، تزداد فرص الإصابة باضطراب التكيف والاكتئاب والقلق والتوتر في حياتهم العملية وكذلك الشخصية.

5. السلوك العدواني

يمكن أن يؤدي المحتوى العنيف في ألعاب الفيديو والإشباع الفوري الذي يقدمونه إلى جعل الأطفال غير صبورين وعدوانيين في سلوكهم عندما تفشل الأشياء في أن تسير كما هو مخطط لها أو يتم وضع أي قيود عليها ، فقد تنتقد أو تبدأ في إيواء الأفكار العدوانية التي يمكن أن تظهر في سلوك مزعج للآخرين.

نصائح للتعامل مع ادمان الألعاب الإلكترونية عند الأطفال

-ضع اتفاقًا عائليًا بشأن الألعاب التي يمكن لعبها ومتى، وإلى متى حاسبوا بعضكم البعض على الالتزام بالقواعد.

-فكر في برمجة جميع أجهزة الكمبيوتر والموبايل "للإغلاق" خلال ساعات معينة.

- في فترة النوم ضع الهواتف الذكية في غرفة مختلفة.

-اطلب من الجميع الحصول على إذن الأسرة بأكملها قبل تنزيل أي ألعاب فيديو جديدة.