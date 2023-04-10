العلامات الدالة على الإصابة بالإرهاق.. منها الصداع وصعوبة الهضم

كتبت رانيا عامر

يعاني احيانا الاشخاص من حالة التعب والاجهاد المفرط التي توصف بالارهاق ،الذي يؤثر بشكل عام علي الصحة الجسدية والعقلية لدي هولاء .وذلك وفقا لما نشره موقع مترو .

وكشفت احدي الدراسات ان هناك اعراض جسدية تظهر علي الجسم نتيجة الارهاق منها الصداع ، خمول ، الكسل ، ومشاكل الهضم .



العلامات الجسدية الدالة علي الاصابة بالارهاق: 1.الصداع نتيجة الإجهاد المزمن يمكن أن يحدث صداع التوتر،وإذا استمرت في الإصابة به، فقد يكون الإرهاق هو السبب. نتيجة الإجهاد المزمن يمكن أن يحدث صداع التوتر،وإذا استمرت في الإصابة به، فقد يكون الإرهاق هو السبب.



2.مشاكل المعدة والهضم يمكن أن يؤثر الإرهاق أيضا سلبا على صحة معدة الفرد، حيث يزيد الإجهاد من إنتاج هرمونات ونواقل عصبية معينة في الجسم. ويمكن أن يؤثر هذا على التوازن الدقيق للبكتيريا في أمعاء الشخص، ما يؤدي إلى مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم والتهاب المعدة ومرض الجزر المعدي المريئي.



3.زيادة الوزن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى زيادة الوزن بطرق عدة:

أولا، عندما تكون تحت ضغط عقلي شديد، يكون من الصعب جدا اتخاذ خيارات صحية. وثانيا، هناك أيضا تغيرات هرمونية ناتجة عن الإجهاد، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



4.التغييرات في النوم الإرهاق والمستويات العالية من التوتر يمكن أن يتسبب في إفراز الجهاز العصبي اللاإرادي لهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول التي تسبب تغيرات واضحة في عادات النوم ويمكن أن تؤدي غالبا إلى الأرق أو التعب.