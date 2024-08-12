هذه العلامات تشير إلى أن طفلك مدمن ألعاب إلكترونية ونصائح للعلاج

كتبت فاطمة خليل

أصبح إدمان الألعاب عند المراهقين مشكلة كبيرة، وقد أثر ذلك على جوانب أخرى من حياتهم، وإدمان ألعاب الفيديو هو حالة تتميز بانخفاض شديد في السيطرة على عادات الألعاب ما يؤدي إلى عواقب سلبية في العديد من جوانب حياتك يمكن أن يشمل ذلك الألعاب على الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ويعتبر الكثير من الباحثين إدمان ألعاب الفيديو إدمانًا سلوكيًا يشبه اضطراب المقامرة، حيث يصبح اندفاع الفوز أحد الأسباب الرئيسية للعب، بحسب موقع تايمز ناو.

التأثير النفسي لإدمان الألعاب على المراهقين

يمكن أن يكون لإدمان الألعاب تأثيرات نفسية عميقة مع تعمق الإدمان، وغالبًا ما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات العاطفية والسلوكية، وقد يعاني المراهقون من زيادة الانفعال والقلق والاكتئاب مع انغماسهم بشكل أكبر في الألعاب وقلة مشاركتهم في الأنشطة في العالم الحقيقي.



يمكن أن يؤثر هذا الانفصال بشدة على علاقاتهم الاجتماعية وأدائهم الأكاديمي وصحتهم العقلية بشكل عام.



علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي إدمان الألعاب إلى تطوير سلوكيات اندفاعية وقصر فترات الانتباه.



التحفيز المستمر الناتج عن الألعاب يخلق حاجة إلى المكافآت الفورية، ما قد يجعل من الصعب على المراهقين التعامل مع المواقف التي تتطلب الصبر والجهد المستمر.



وبمرور الوقت، يمكن أن تصبح هذه التأثيرات النفسية راسخة بعمق، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عقلية أكثر خطورة تتطلب علاجًا وتدخلًا شاملين

أعراض تحذيرية لإدمان الألعاب يجب على الآباء الانتباه إليها

تحديد إدمان الألعاب في وقت مبكر أمر مهم لمنع الضرر النفسي طويل الأمد، ألق نظرة على بعض العلامات التحذيرية التي يجب على الآباء الانتباه إليها.

الانشغال بالألعاب

إذا كان مراهقك يفكر باستمرار في الألعاب، حتى عندما لا يلعب، فقد يكون ذلك علامة على الإدمان. قد يتحدثون بشكل مفرط عن الألعاب، أو يقضون معظم وقت فراغهم في التخطيط لجلسة الألعاب التالية أو يظهرون علامات الضيق عندما لا يستطيعون اللعب.

إهمال المسئوليات

إن الانحدار الملحوظ في الأداء الأكاديمي، أو إهمال الأعمال المنزلية أو تجاهل النظافة الشخصية يسلط الضوء على أن الألعاب لها الأسبقية على المسؤوليات الأساسية.

الانسحاب من الأسرة

غالبًا ما ينسحب المراهقون الذين يعانون من إدمان الألعاب من الأسرة والأصدقاء، ويفضلون قضاء الوقت بمفردهم في ممارسة الألعاب بدلاً من الانخراط في الأنشطة الاجتماعية أو الهوايات التي كانوا يستمتعون بها في السابق.

تقلب المزاج

ابحث عن تقلبات مزاجية مفاجئة أو تهيج أو علامات اكتئاب عندما لا يلعب طفلك المراهق أو يُطلب منه التوقف عن ممارسة الألعاب. قد يصبح دفاعيًا أو حتى عدوانيًا عند مواجهته بعاداته في ممارسة الألعاب.

فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى

إذا فقد طفلك المراهق اهتمامه بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، مثل الرياضة أو القراءة أو قضاء الوقت مع الأصدقاء، فقد يشير هذا إلى أن ممارسة الألعاب أصبحت هوسًا غير صحي.



قد يكذب المراهقون بشأن مقدار الوقت الذي يقضونه في ممارسة الألعاب أو قد يلعبون في السر لتجنب منعهم من الألعاب قد يبدأون أيضًا في طلب المال لإنفاقه على عمليات الشراء داخل اللعبة.

نصائح للتغلب على إدمان الألعاب

- البحث عن أنشطة بديلة ممتعة ومفيدة لقضاء وقت الفراغ.

- طلب الدعم من العائلة والأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعات دعم.

- العلاج النفسي: في بعض الحالات، قد يكون ضروريًا لتناول المشاكل لأساسية التي تساهم في الإدمان.

- تحديد وقت محدد للعب والالتزام به.

-إزالة الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم لتجنب اللعب قبل النوم.

-ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

