خوف وأفكار عدوانية.. علامات تدل على إصابتك بالوسواس القهرى

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الوسواس القهرى واحد من أصعب المشاكل النفسية التى يتعرض لها البعض وهو الخوف الشديد والقلق والأفكار الغير معقولة أو موجودة من الاساس، مما يسبب ذلك خلل فى التعامل مع المحيطين بالمريض.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالوسواس القهرى وهى:

1:الخوف الشديد من الأتربة أوعدم نظافة الجسم والمكان المحيط به.

2:الحاجة الشديدة لتنظيم الاشياء والعصبية الزائدة عند رؤية اشياء غير مرتبة او نظيفة.

3: أفكار عدوانية أو مروعة حول إيذاء النفس أو الآخرين.

4: الخوف من التعرض للتلوث عن طريق لمس الأشياء التي لمسها الآخرون.

5: تراودك شكوك كثيرة في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

6:الخوف الشديد من الوقوع فى خطأ اللفظى أو الفعلى أمام الناس فى المناسبات.

7: الشعور الدائم بالذنب والخطيئة دون مبرر.

8:التلعثم وعدم القدرة على الكلام بشكل صحيح أمام الآخرين.

عند ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة للسيطرة على الهواجس والخيالات التى يتعرض لها المريض، مع ضرورة التأهيل النفسى.