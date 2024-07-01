ما اضطراب التكيف؟.. و8 أعراض تكشف الإصابة به

كتبت مروة محمود الياس

بعض الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية لا يعي البعض الإصابة بها إلا بعد ظهور الأعراض بشكل ظاهر ومباشر، وقد يختلط على البعض أعراض الاضطرابات النفسية حتى يجزم فيها طبيب نفسي.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة فإن هناك اضطرابًا يسمى اضطراب التكيف، هذا الاضطراب يكون عبارة عن مجموعة من الأعراض المتداخلة والمتغيرة من حالة إلى أخرى، من يعاني من اضطراب التكيف يعاني من اضطراب القدرة على التعايش والتكيف مع من حوله حتى مع مشاعره وظروفه، لا يستطيع الجسم فيها التعامل مع الإجهاد الحاد أيًا كان إجهاد عقلي أو نفسي أو جسدي، كثيرًا ما ارتبط هذا الاضطراب باضطرابات القلق الحادة وتقلبات مزاجية شديدة وحزن شديد وقلق حاد.

الكثير من الأعراض قد تظهر هذا الاضطراب ولكنها متداخلة مع غيرها من الاضطرابات والاكتئابات الأخرى، لذا لابد من طبيب نفسي يوضح مدى الإصابة بهذه المشكله:

أوجاع في المعدة متكررة تذهب وتأتي

ضربات في القلب سريعة وخفقان في القلب في كثير من الأحيان

يعاني المريض باضطراب التكيف من آلام بالعضلات واضحة ومزعجة وكذلك آلام في جميع أنحاء الجسم

اضطراب في بيئة العمل أو بيئة المدرسة فلا يمكنه أبدًا التكيف ولا يمكنه الانتظام والإلتزام في تلك البيئات

اللامبالاة وعدم القدرة على الاهتمام بالمهمات المنوط بها هذا الشخص

بعض الأفعال المتهورة قد يصاب بها مريض اضطراب التكيف مثل القيادة السريعة اللجوء إلى العنف في بعض الأحيان

نوبات غضب حادة وملحوظة

في بعض الحالات قد يعاني المريض من البكاء دون أسباب واضحة

الشعور بالقلق والتوتر الدائمين

الصداع وآلام الرأس غير مبررة ولا سبب لها

الشعور بأكثر من عرض في آن واحد أكثر ما يميز اضطراب التكيف، فيعاني المريض من الاكتئاب والحزن والقلق في الوقت ذاته، يجب اللجوء لا شك لمختص نفسي يساعد على التخلص من هذه الأعراض إما بالعلاجات السلوكية والجلسات أو بالأدوية التي يحددها.