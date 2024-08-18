أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية.. وفرصة للمعلم

وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى.. تفاصيل

وزارة الصحة تكشف تعريف الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض جدرى القرود

وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران في شركة لصناعة السيراميك

بعد جدري القرود.. أغرب 7 فيروسات شهدها العالم في القرن الـ 21

هل يؤدي فيروس جدري القرود إلى حدوث جائحة؟.. وزارة الصحة تجيب

وزارة الصحة: لدينا استراتيجية واضحة للتعامل مع مرض جدرى القرود

المديريات التعليمية تبدأ عقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين