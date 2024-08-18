أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية.. وفرصة للمعلم
وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى.. تفاصيل
وزارة الصحة تكشف تعريف الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض جدرى القرود
وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران في شركة لصناعة السيراميك
بعد جدري القرود.. أغرب 7 فيروسات شهدها العالم في القرن الـ 21
هل يؤدي فيروس جدري القرود إلى حدوث جائحة؟.. وزارة الصحة تجيب
وزارة الصحة: لدينا استراتيجية واضحة للتعامل مع مرض جدرى القرود
المديريات التعليمية تبدأ عقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين
وزير الإسكان: 40 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة تلبى احتياجات مختلف الشرائح
وزير التعليم: توفير بيئة تعليمية ملائمة للمعلمين وجاذبة للطلاب لتحقيق الانضباط
المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعتمد خطة عمل للتعاون مع دول البريكس
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟
المرحلة الأولى.. موقع التنسيق لطلاب الثانوية: ترقبوا إعلان النتائج
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالى يعلنها غدا بمؤتمر صحفى
طقس غد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة
وزارة الزراعة: إزالة 46 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية
وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات بمزيج الطاقة
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