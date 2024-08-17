وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات بمزيج الطاقة

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على دور وزارة البيئة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها، حيث تم العمل مع عدد من المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، ويعتبر محورا تشاركيا تتداخل فيه العديد من الوزارات، بالإضافة إلى دور المحافظات والمجتمعات العمرانية.



وأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها مع صحفيي البيئة إلى قصة النجاح التى حققتها الوزارة فى ملف المخلفات ودخول شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات والتوسع فى إنتاج الوقود البديل واستخدامه، وذلك من خلال المواءمة مع قطاع الصناعة ، وإلزام شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها، مشيرة إلى الجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل تلك الأفران بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.



وقالت وزيرة البيئة: أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، سيحقق عائدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، و يتم العمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنيه للانتهاء منه، كمدخل لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر ، وايضا العمل على توفير الدعم والتكنولوجيات، مؤكدة ان تكلفة المصنع الواحد تتراوح مابين 90الى 150 مليون دولار.