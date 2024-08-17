اليوم السابع
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وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى.. تفاصيل

السبت، 17 أغسطس 2024 05:21 م
وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسباب عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي، موضحا أن  المركز القومي للبحوث التربوية، أعد دراسة حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بـ الصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.


وبالنسبة لمناهج الصف الثالث الابتدائي شملت: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومتعدد التخصصات والعلوم والقيم واحترام الآخر والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو

 







وزارة التربية والتعليم

مناهج الصف الأول الابتدائي للعام الدراسى الجديد

مناهج الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025

عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي



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