وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران في شركة لصناعة السيراميك

كتبت آية دعبس

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن عودة عجلات الإنتاج، للعمل مرة أخرى، مع بداية الوردية الأولى، اليوم السبت، داخل شركة لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر، والبالغ عدد العمال فيها 1300 عامل، وذلك بعد نجاح اتفاق جماعى بين ممثلى العمال والإدارة، فى اجتماع، بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تعهدت الإدارة بدراسة كافة مطالب العاملين، وإعادة هيكلة الأجور، بما يتماشى مع كافة قرارات الدولة، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فى موعد أقصاه 31-12-2024.

يشار هنا إلى أن مجلس الشركة - التى رفعت استثماراتها الكلية إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2023 -قد أعلن منذ أيام، الإغلاق، بسبب بعض التحديات.

وبحسب بيان صحفى، أكد وزير العمل محمد جبران، فى تصريحات، على متابعته، تلك الأحداث، منذ البداية، وتواصل، مع محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، وقيادات مديرية العمل بالمحافظة، للتنسيق، لإيجاد الحلول المناسبة لعودة عجلات الإنتاج إلى العمل، وكذلك الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة حريصة، على النهوض بالصناعة المصرية، والتشجيع على الاستثمار، بتكليف من الرئيس السيسى.

وأوضح جبران أن بيئة العمل اللائقة هدف استراتيجى، من أهداف وزارة العمل، كون هذه البيئة، يرتفع فيها الإنتاج، والاستثمار، والعمالة الماهرة، والمدربة، ويتحقق فيها الأمان الوظيفى للعامل، فى إطار ثقافة نشر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وأدوات الإنتاج، وفى إطار قرارات وتشريعات لصالح صاحب العمل، والعامل، يلتزم فيها العامل بواجباته، وصاحب العمل بتطبيق القانون، خاصة الحد الأدنى للأجور.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى كل من تابع، وشارك فى تحقيق هذا الإنجاز، من إدارة الشركة، وممثلى العمال، وقيادات محافظة الجيزة، ومديرية العمل بالمحافظة.