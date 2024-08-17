بعد جدري القرود.. أغرب 7 فيروسات شهدها العالم في القرن الـ 21

كتب - أحمد عبد الهادى

شهد القرن الـ21، انتشار العديد من أنواع الفيروسات التي لم يشهدها العالم من قبل، والتي أثارت القلق عالميًا بسبب تأثيرها على الصحة العامة، وآخرها كان فيروس كورونا الذي انتشر بداية عام 2019، وفي الوقت الحالى انتشار فيروس جدري القرود في العديد من دول أفريقيا وهو يعتبر ضمن فيروسات القرن العشرون وظهر بدايته عام 1958، ومن بين أغرب هذه الفيروسات:

1. فيروس نيباه (Nipah Virus)

انتشر لأول مرة في ماليزيا في عام 1998, يُعتقد أن مصدره هو الخفافيش، ويمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال الفاكهة الملوثة أو الحيوانات المصابة. يسبب التهاب الدماغ ويمتاز بمعدل وفيات مرتفع.

2. فيروس زيكا (Zika Virus)

انتشر بشكل كبير في الأمريكتين بين 2015 و2016، على الرغم من أن أعراضه غالباً ما تكون خفيفة، إلا أن الفيروس ارتبط بتشوهات خلقية خطيرة لدى الأجنة مثل صغر حجم الرأس.

3. فيروس ماربورج (Marburg Virus)

هو فيروس نادر ولكنه شديد الخطورة، يسبب الحمى النزفية ويشبه في أعراضه فيروس إيبولا. انتشرت عدة تفشيات صغيرة للفيروس في إفريقيا خلال هذا القرن.

4.فيروس هانتا (Hantavirus)

ينتقل من القوارض إلى البشر، وقد انتشر في أمريكا الشمالية، يسبب متلازمة رئوية حادة، وغالباً ما يكون مميتاً.

5.فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)

تسبب في جائحة COVID-19 التي اجتاحت العالم في نهاية 2019 وما زالت مستمرة حتى اليوم، يعتبر من أكثر الفيروسات تأثيراً على العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

6.فيروس شيكونجونيا (Chikungunya Virus)

ينتقل عن طريق البعوض ويسبب حمى وآلاماً شديدة في المفاصل. انتشر في عدة دول في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

7.فيروس جدري القرود (Monkeypox Virus)

هو فيروس نادر ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية (Poxviridae)، وهي نفس العائلة التي تشمل فيروس الجدري (Smallpox) تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في عام 1958 في مستعمرات للقرود التي تُستخدم للأبحاث العلمية، ومن هنا جاء اسم المرض, تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



