اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التعليم تكشف آلية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تكشف آلية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزارة التعليم تكشف آلية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

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الصحه

التموين

الرى

تنسيق الجامعات

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المسمى الوظيفى



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