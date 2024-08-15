البيانات المطلوبة لتقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر جهاز حماية المستهلك إنفوجراف يتضمن البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن "19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية "فيس بوك" على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تتضمن المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي "إيصال الصيانة وذلك إن وجد".

تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهي "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهي رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي " بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي "إيصال تسليم الجهاز للوكيل ".

تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي إيصال الاستهلاك.

تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".

تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.