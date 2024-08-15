وزارة التعليم: إلغاء تدريس مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلغاء تدريس مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية أى أنه سيتم تدريسها فى الصف الثانى الثانوى العام وستكون مادة تخصص.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي 2024،2028، هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

وأكد الوزير، أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب.



