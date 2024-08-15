تنسيق الجامعات 2024.. مكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

أهاب السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد بـ371 درجة لشعبة علمى علوم و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" على إتاحة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق أكثر من مرة طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أن بعد غلق باب التسجيل يتم حفظ الرغبات للطلاب، ويتم الترشيح الكليات بناء على اخر نسخة احتفظ بها موقع التنسيق الإلكترونى.

كان أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ 92 ألف طالب وطالبة من إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https:// tansik.digital.gov.eg وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق لأيام أعمال المرحلة الأولى للتنسيق .

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.