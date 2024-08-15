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وزارة التعليم تكشف آلية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:19 م
وزارة التعليم تكشف آلية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كيفية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي والذى سيتم تطبيقها العام الدراسى المقبل 2024/2025 والتى تتضمن الكيمياء والفيزياء والاحياء، حيث يتم تدريسها للطلاب من جانب ثلاثة معلمين، ولن يتم اقتصارها على معلم واحد، حيث يتم الاستعانة بمعلمى الفيزياء والكيمياء والأحياء لتدريس مادة العلوم المتكاملة حسب محتوى كل تخصص، قائلة: الجزء الخاص بالكيمياء سيقوم مدرس الكيمياء بشرحه وكذلك الأحياء والفيزياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد التى يتم تدريسها لـ الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى المقبل 202هى مواد، اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهى مواد نجاح ورسوب.

 

 







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