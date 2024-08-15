التعليم: تغيير المسمى الوظيفي لتسكين المعلمين لتدريس المادة المناسبة لمؤهلاتهم

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على سد العجز في أعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي 2025/2024 يتم التوجيه للمختصين بالتعاون في تنفيذ الآتي:

- حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات ومؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الحصر معتمد طبقا للنموذج المرفق مع نسخة إلكترونية على قرص مدمج ملف إكسل : CD، إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 22 أغسطس الجارى وذلك للعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.

.فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله .

.فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوالم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين في موعد اقتصاد 2024/8/22 طبقا للنموذج المرفق مع نسخة الكترونية على قرص مدمج CD .

