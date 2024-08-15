اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوى يشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:29 ص
التعليم: منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوى يشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سوق يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلًا من 10 مواد درسها نظرائهم في العام الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه  تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.


 







وزارة التربية والتعليم

نظام التعليم المصري

اخبار مصر التعليم

اخبار التعليم

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

قرارات وزير التربية والتعليم

آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم مباشر

نتائج مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

قرار الثانوية العامة الجديد

نظام الثانوية العامة الجديد 2024

تعديل الثانوية العامة

مواد الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

المواد الجديدة بالثانوية العامة

مواد الصف الثاني الثانوي

الاحياء بالصف الثانى الثانوى العام 2025

موقف طلاب الثانوية العامة من النظام الجديد للثانوية

منهج العلوم المتكاملة

ما هو منهج العلوم المتكاملة

الكيمياء والفيزياء والاحياء بمنهج العلوم المتكاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة