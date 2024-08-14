كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى البدء في تناول الفيتامينات؟

كتب – حسام الشقويرى

الفيتامينات والمعادن جزء أساسي من نظامنا الغذائي. فهي تساعد على تعزيز المناعة، ومحاربة العدوى، وشفاء الجروح، وتنظيم الهرمونات، وتقوية العظام أيضًا. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نقص هذه العناصر الغذائية الأساسية وتفشل في تلبية متطلباتك اليومية، فمن المرجح أن يظهر على جسمك بعض العلامات، بما في ذلك مشاكل الجلد، وتساقط الشعر، وقرح الفم، وضعف العظام، والمزيد. قد تشعر أيضًا بالتعب طوال الوقت، وفي بعض الحالات، تعاني من نزيف اللثة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



إن اتباع نظام غذائي صحي هو أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن. فمن الخضراوات والفواكه إلى البروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، يمكن أن توفر لك كل هذه الأطعمة مجموعة واسعة من العناصر الغذائية. ومع ذلك، إذا كنت غير قادر على تحقيق المدخول اليومي الموصى به، فمن الأفضل استشارة طبيب أو خبير تغذية حول ما إذا كان بإمكانك تناول الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية الأخرى أم لا.

بعض المؤشرات في الجسم التي قد تشير إلى نقص بعض الفيتامينات، ومنها:

تساقط الشعر، أحد الأسباب الرئيسية ويحدث بسبب عدم تناول كمية كافية من فيتامينات B3 و B7.

يؤدي نقص فيتامينات ب1، ب2، و/أو ب6 إلى ظهور تقرحات الفم أو الشقوق حول زوايا الفم.

قد يؤدي عدم تناول كمية كافية من فيتامين ب7 أو البيوتين إلى هشاشة الأظافر

يمكن أن تؤدي قشرة الرأس وفروة الرأس الخشنة والحكة إلى نقص فيتامينات B2 و B6.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العمى الليلي ومشاكل أخرى تتعلق بالعين.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى الفيتامينات A و C إلى ظهور نتوءات بيضاء أو حمراء على الجلد.

من المهم ملاحظة أن كل فيتامين ومعادن لها الجرعة الغذائية الموصى بها (RDA

فيتامين د، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام، يوصى بتناوله بجرعة 15 ميكروجرامًا (600 وحدة دولية) يوميًا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و70 عامًا، ويزيد إلى 20 ميكروجرامًا (800 وحدة دولية) لمن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. من ناحية أخرى، فيتامين ب 12، الضروري لوظيفة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، له مدخول يومي موصى به يبلغ 2.4 ميكروجرام للبالغين من جميع الأعمار. بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة، له مدخول يومي موصى به يبلغ 75 ملليجرامًا للنساء و90 ملليجرامًا للرجال.

و النظام الغذائي الصحي المتوازن هو أفضل مصدر للفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى. والفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام عبارة عن مغذيات دقيقة قد يكون من الأسهل على الجسم امتصاصها مقارنة بالفيتامينات المتعددة".

والفيتامينات المتعددة ضرورية في حالات النقص الكبير في بعض الفيتامينات، مشيرة إلى أنها يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في معالجة سوء التغذية، وبالتالي ينصح بالتحدث مع طبيب.

والفيتامينات المتعددة توصف بأنها مكملات غذائية للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من الطعام وحده، أو يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، أو يعانون من ضعف الشهية، أو يتجنبون بعض الأطعمة، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

و الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في أي فيتامين أو معدن هي من خلال فحوصات الدم التي يمكنها تحديد مستويات الفيتامينات في الجسم. على سبيل المثال، إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين ب12 أو فيتامين د، والتي قد تكون علامات على النقص، فقد يصف لك الطبيب الفيتامينات المتعددة وفقًا لذلك، ومن الجيد أيضًا أن تكون على دراية بأي تغيرات تحدث في جسمك، إن وجدت

فئات معينة من الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للاستفادة من الفيتامينات المتعددة بسبب نقص محتمل في النظام الغذائي أو الاحتياجات الغذائية. وتشمل هذه الفئات:

كبار السن

نمو الأطفال والمراهقين

النساء الحوامل والأمهات المرضعات

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ونباتيًا تمامًا

الرياضيون أو الرياضيون أو أولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا شاقًا

الأفراد الذين يعانون من ظروف صحية معينة