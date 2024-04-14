5 أطعمة لزيادة تناول الكالسيوم في جسمك

كتبت إيناس البنا

يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام ودعم وظائف الجسم المختلفة، مع تقدمنا في العمر، تنخفض مستويات الكالسيوم لدينا، ما يؤدي إلى ضعف العظام، يعد دمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامنا الغذائي أمرًا ضروريًا لقوة العظام والصحة العامة وفقا لموقع هيلث سايد.

اللبن

الحليب هو مصدر معروف للكالسيوم ويمكن الوصول إليه بسهولة. سواء كان حليب البقر أو حليب الماعز، فإن الكوب الواحد يوفر كمية كبيرة من الكالسيوم، تتراوح من 276 إلى 352 ملغ، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات وفيتامين أ وفيتامين د، والتي تساعد في امتصاص الكالسيوم.

حليب الصويا

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يعتبر حليب الصويا بديلا ممتازا، حليب الصويا المدعم ليس غنيًا بالكالسيوم فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين د والبروتينات. في المتوسط، يوفر كوب من حليب الصويا المدعم ما يقرب من 340 ملغ من الكالسيوم، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي غني بالكالسيوم.

البذور

البذور مثل بذور الشيا وبذور الكرفس مليئة بالكالسيوم والمواد المغذية الأساسية الأخرى، تحتوي بذور الشيا على وجه الخصوص على البورون الذي يدعم نمو العظام ويساعد الجسم على استقلاب الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، يمكن أن يساهم دمج البذور في نظامك الغذائي في تحسين صحة العظام والصحة بشكل عام.

الزبادي

الزبادي، أحد منتجات الألبان، ليس غنيًا بالكالسيوم فحسب، بل يوفر أيضًا البروبيوتيك الذي يدعم صحة الأمعاء، يعتبر الزبادي قليل الدسم، على وجه الخصوص، مصدرًا جيدًا للكالسيوم، حيث يحتوي كوب واحد منه على ما يقرب من 245 ملجم، الزبادي اليوناني، على الرغم من انخفاض نسبة الكالسيوم فيه، إلا أنه يقدم نسبة عالية من البروتين، مما يجعله إضافة مغذية لأي نظام غذائي.

الجبنة

الجبن هو مصدر لذيذ ومتنوع للكالسيوم، مع توفر أنواع مختلفة، يقدم الجبن طريقة لذيذة لتلبية احتياجاتك من الكالسيوم، تتميز جبن البارميزان، على وجه الخصوص، بأعلى محتوى من الكالسيوم، حيث توفر حوالي 331 مجم لكل وجبة. إن دمج الجبن في الوجبات والوجبات الخفيفة يضيف نكهة وقيمة غذائية إلى نظامك الغذائي.

