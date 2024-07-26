أسباب تقرحات الفم.. كيف تميزها عن بثور الحمى

كتبت إيناس البنا

قرح الفم وبثور الحمى تؤثران على صحتك بعدة طرق، ومن المهم ملاحظة أن المشكلتين الفمويتين قد تتشابهان في خصائصهما وفقا لموقع ONLYMYHEALTH، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما، ومع ذلك، فإن تحديد نوع الألم يساعد في معالجة السبب الأساسي بشكل أكثر فعالية.

ما هي أسباب تقرحات الفم؟

قرح الفم هي آفات صغيرة مؤلمة تتكون في الفم أو في قاعدة اللثة، في الغالب تكون دائرية أو بيضاوية الشكل ذات مركز أبيض أو أصفر وحدود حمراء.

وفقًا للتقرير، قد يكون السبب الرئيسي لقرحة الفم غير معروف في كثير من الأحيان، ولكن هناك عدة أسباب تشمل:

إصابات الأسنان البسيطة

عض الخد عن طريق الخطأ

تنظيف الأسنان بشكل صارم

وتشمل العوامل الأخرى ما يلي:

ضغط

التقلبات الهرمونية

بعض الوجبات، مثل الأطعمة الحمضية أو الحارة

نقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين ب12 والزنك وحمض الفوليك والحديد

اضطرابات صحية كامنة، مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون

ما هي أسباب ظهور بثور الحمى؟

من ناحية أخرى، فإن بثور الحمى، المعروفة أيضًا باسم القروح الباردة، هي بثور صغيرة مملوءة بالسوائل تنمو عادةً على الشفاه أو بالقرب منها، يكون فيروس الهربس البسيط (HSV)، وخاصة HSV-1، هو سبب مثل هذه المشاكل الفموية.

وأوضح التقرير أن مشاركة أدوات المائدة أو الاتصال الجسدي يمكن أن ينقل بكتيريا القرح الباردة شديدة العدوى، ويمكن أن تحدث حالات تفشي متكررة نتيجة بقاء الفيروس كامنًا في الجسم بعد الإصابة الأصلية وإثارة عوامل مختلفة، مشددًا على أن الإجهاد والإرهاق والمرض والتعرض لأشعة الشمس وتقلبات الهرمونات يمكن أن تكون أيضًا عوامل مساهمة شائعة.

كيفية التمييز بين تقرحات الفم وبثور الحمى؟

وللتمييز بين تقرحات الفم وبثور الحمى، من المهم أخذ بعض العوامل في الاعتبار، مثل الموقع والمظهر والسبب.

عادة ما تظهر تقرحات الفم داخل الفم، على الخدين الداخليين، أو الشفتين، أو اللسان، أو قاعدة اللثة، وهي تشبه القروح المستديرة أو البيضاوية ذات اللب الأبيض أو الأصفر والحدود القرمزية، من ناحية أخرى، توجد القروح الباردة عمومًا خارج الفم، وخاصة حول الشفتين، ولكنها قد تظهر أيضًا على الوجه أو داخل فتحة الأنف، تبدأ على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسوائل ثم تنفجر لاحقًا وتتكون عليها قشور.

وعلى عكس تقرحات الفم، يمكن أن تسبب تقرحات البرد الحكة والوخز في المراحل المبكرة، وعلى الرغم من أن تقرحات البرد يمكن أن تكون غير مريحة وقبيحة، فإنها عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.

هناك فرق مهم آخر وهو السبب، قرح الفم ليست معدية ويمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من الظروف، مثل الصدمات البسيطة، أو الإجهاد، أو نقص غذائي يسبب فيروس الهربس البسيط تقرحات البرد، وهي معدية للغاية ويمكن أن تحدث بسبب القلق أو المرض أو التعرض لأشعة الشمس.

متى تحتاج إلى مساعدة طبية؟

يمكن أن تكون قرح الفم وقرح البرد مزعجة ومؤلمة، ومع ذلك، فإن معظم هذه الحالات الفموية لا تتطلب عناية طبية فورية، ولكن بعض الحالات الأخرى قد تتطلب بعض الحالات مساعدة الطبيب.



يجب استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من تقرحات الفم التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو تتكرر كثيرًا، أو تكون واسعة ومؤلمة بشكل غير عادي. يمكن أن تكون هذه الأعراض علامات على مرض طبي كامن.



وبالمثل، تزول تقرحات البرد عادةً من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين، ولكن يجب على الشخص استشارة الطبيب إذا أصبحت سيئة للغاية، أو انتشرت إلى العينين، أو تسببت في أعراض أخرى مثل الحمى، أو صعوبة البلع، أو تورم الغدد أيضًا، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى رؤية الطبيب إذا عانوا من نوبات شديدة أو متكررة من أي من المرضين.