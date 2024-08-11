تناولها يوميًا.. 6 أطعمة خارقة تحمى قلبك وتعزز مناعتك

كتبت مروة هريدى

الأطعمة الخارقة هي التي تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مهمة لتعزيز مناعتك وحمايتك من الأمراض وتحسين صحتك بشكل عام، وهي أيضًا الركيزة الأساسية لنظام غذائي متكامل، ويمكنك دمجها في وجباتك اليومية، من الفواكه الملونة إلى الخضروات الورقية والبذور المغذية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 أطعمة غنية بالمغذيات يتم وصفها بالأطعمة الخارقة يجب تناولها يوميًا:

البابايا

تحتوي البابايا على فيتامينات A، C، K، وهي تساعد على تقوية المناعة وتعزيز صحة الجلد، و يساعد الباباين، أحد إنزيماتها، في الهضم ويقلل من الانتفاخ، كما تقلل البابايا، التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، من الالتهابات وتحمي من الأمراض طويلة الأمد، ومن خلال تحسين الدورة الدموية وخفض الكوليسترول، تعمل على تعزيز صحة القلب، وتعمل على تحسين التئام الجروح، وتدعم صحة العين، وتوفر العناصر الغذائية الحيوية للصحة العامة.

اللوز

يُقدم اللوز الغنى بالعناصر الغذائية مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، فهو غنى بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين K والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة، ولأنه يُقلل الالتهابات والكوليسترول، فإن هذه العناصر الغذائية تدعم صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوز مصدر رائع للألياف والبروتين، ما يعزز الهضم الصحي ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكنك تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة بديلاً غنيًا بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالبيتا كاروتين، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج فيتامين A، وهو ضروري لوظيفة المناعة الصحية وتعزيز الرؤية، وتحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على مستويات كبيرة من الألياف والمنجنيز وفيتامين C، وكلها مفيدة للهضم والصحة العامة.

التوت الأزرق

يعتبر التوت الأزرق من أقوى الأطعمة الخارقة الموجودة في الطبيعة، ويعود لونه الأزرق القوي إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، السبب في تقليل الالتهاب ومقاومة الإجهاد التأكسدي، حيث يوفر كوبًا من التوت الأزرق كميات كبيرة من الألياف الغذائية وفيتامينات C وk، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة هذه تقوى جهاز المناعة وتعزز صحة القلب ووظائف المخ، ويمكنك تضمينه في نظامك الغذائي عن طريق مزجه مع الحبوب أو العصائر.

بذور الشيا

على الرغم من صغر حجمها، فإن بذور الشيا مغذية بشكل لا يصدق، فهي مثالية لصحة القلب والجهاز الهضمي لأنها مصدر رائع للألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم، وكلها تعزز صحة العظام.

الأفوكادو

يُعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، كما تحتوي على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول السيئ ومن ثم فهى مفيدة للقلب، ويحتوي الأفوكادو على فيتامينات E وC وB6، فضلاً عن البوتاسيوم الذي يحافظ على مستويات ضغط الدم طبيعية.