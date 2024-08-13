نصائح لإنقاص الوزن.. 5 حركات سهلة لحرق دهون البطن

كتب حسام الشقويرى

إنقاص الوزن هو رحلة طويلة مع الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن تكون دهون البطن مزعجة لبعض الأشخاص وتسبب لهم عقدة نقص، وتزداد هذه المشكلة وضوحًا بعد تناول وجبة ثقيلة، وخسارة الوزن، خاصة أن دهون البطن، تتطلب منك الوقت والاهتمام، ولكن الحياة المزدحمة والجداول الزمنية الضيقة قد تشكل عائقًا في رحلة خسارة الوزن، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

حركات سهلة لحرق دهون البطن

1 - تمارين شد البطن بالدراجة

استلقي على ظهرك

ربط يديك خلف رأسك

ارفع رجلك اليسرى وادفعها للخارج

في هذه الأثناء، قم بثني ساقك اليمنى وقربها من صدرك.

حرك كتفك الأيسر ومرفقك في نفس الوقت في اتجاه الركبة اليمنى

كرر نفس الشيء مع الركبة اليسرى والكتف اليمنى

2 - جسور الفراشة

استلقي على ظهرك

اثني ركبتيك، مفتوحتين وواسعتين مثل أجنحة الفراشة

ضم قدميك معًا

ضع ذراعيك وكفيك على المرتبة

ارفع ظهرك ووركيك

اسحب للخلف. كرر الحركة 20-30 مرة

3 - جسور الألوية

استلقي على ظهرك واثني ركبتيك

حافظ على مسافة بضع بوصات بين قدميك

ضع ذراعيك بجانبك وراحتي يديك متجهتين نحو السجادة

ارفعي وركيك وظهرك إلى الأعلى، لتكوين خط مثالي

اخفض وركيك إلى الأسفل بلطف وكرر ذلك.

4 - رفع الساق

استلقي على السجادة وارفعي كلا ساقيك

ضع راحة يديك أسفل مؤخرتك

حافظ على جوهرك ثابتًا

ضع ساقيك معًا

كرر ذلك 20 مرة واستمر في التنفس

5 - رفع الساق الجانبي

استلقي على الجانب الأيسر من جسمك

اثني ركبتك اليسرى للخلف

ضع رأسك في يدك الثقيلة للدعم

مد رجلك اليمنى وارفعها لأعلى

أعدها وكررها عدة مرات

كرر نفس الخطوات وأنت مستلقٍ على جانبك الأيمن من الجسم أيضًا

جرّب هذه الحركات السهلة في المنزل بانتظام عندما يتوفر لديك الوقت. ستساعدك هذه الحركات على حرق الدهون الزائدة والحصول على بطن سمينة.