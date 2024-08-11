وزير الرى: إقامة 17 تجمعا تنمويا لخدمة المواطنين بشمال وجنوب سيناء

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد المشروعات التنموية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لتفقد مركز الخدمات والتجمع التنموي بموقع النثيلة والمرور على محطة رفع المياه بالتجمع الواقع بقسم نخل بمحافظة شمال سيناء ، و يعقب ذلك تفقد التجمع التنموي بموقع الحمة والمرور على محطة رفع المياه بالتجمع الواقع بمركز راس سدر بمحافظة جنوب سيناء .

وتوجه الوزيران يرافقهما اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى مركز الخدمات والتجمع التنموي بموقع النثيلة بقسم نخل بشمال سيناء ، حيث التقوا بعدد من الأهالى الذين اعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التى توضح الحرص على متابعة موقف المشروعات على الطبيعة ، مشيرين إلى أن هذه التجمعات التنموية تمثل مراكز للتنمية وتوفير فرص السكن والعمل للعديد من أهالي سيناء ، وبما يسهم فى تعمير أرض سيناء الغالية .

أوضح سويلم أن الوزارة حريصة على خدمة التجمعات التنموية فى سيناء من خلال تنفيذ أعمال صيانة للآبار الجوفية وإسناد عمليات الحراسة والصيانة والتشغيل لشركات متخصصة ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المنتفعين للحفاظ علي المياه الجوفية وحوكمتها وإدارتها بشكل منضبط لترشيد استخدامها والحفاظ عليها خاصة انها غير متجددة ، مع تشكيل روابط مستخدمي المياه لتحديد آليات العمل وكميات المياه المسحوبة من الآبار ومدى ملائمة نوعيتها بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري ، مع قيام المنتفعين بالتعاون لإدارة المنظومة المائية والزراعية بالشكل الأمثل لضمان الاستدامة وتحقيق إنتاجية مرتفعة بالتنسيق مع وزارتى الرى الزراعة .

و ردا على طلب أحد المواطنين بخصوص تطهير أحواض التجميع الخاصة بالآبار ، وصيانة أحد فلاتر الآبار .. أشار سويلم إلى أن تطهيرات احواض التجميع هو مسئولية المنتفعين من خلال روابط مستخدمى المياه ، وفيما يخص صيانة الفلاتر فقد تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقيام بذلك في أسرع وقت .

كما وجه سويلم قطاع المياه الجوفية بمراجعة موقف الشبكات الداخلية والخارجية في تجمع النوافعة وتكليف الشركات بإصلاحها طبقا لإختصاصها .

وصرح سويلم أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات تنموية لخدمة المواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ( كل تجمع تنموي عبارة عن مجموعة من المنازل والأراضي لزراعتها "منزل مساحة 200 متر مربع + 5 أفدنة" ) .. فقد تم إنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا تشتمل على أراضي زراعية و 1141 منزل سكني و 269 بئر جوفى و 28 وحدة رفع، بخلاف المنشآت الإدارية والخدمية .

وفيما يخص التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء فقد قامت اجهزة الوزارة باستلام مبدئى لعدد ١١٢ بئر و 9 محطات رفع بعدد 9 تجمعات ، وفى محافظة جنوب سيناء تم الاستلام المبدئى لعدد 25 بئر وعدد 4 محطة رفع بعدد (3) تجمعات ، مع توصيل التيار الكهربائي لجميع الآبار التى تم استلامها ، وجارى التنسيق لتركيب عدادات الكهرباء ، ويتواصل التنسيق بين الإدارات الميكانيكية التابعة لقطاع المياه الجوفية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء وشركات الكهرباء و وزارة الزراعة وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنهو كافة الأعمال.