وزيرا الزراعة والرى يتفقدان مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة فى سيناء

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مراكز الخدمات الزراعية التنموية المتكاملة بشمال سيناء، من بينها مركز الخدمات بالنثيلة، بهدف دعم صغار المزارعين والمستثمرين بالمنطقة، فضلا عن تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.

أوضح فاروق، أن مراكز الخدمات، والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، بالتعاون مع قيادة قوات شرف القناه، تستهدف بناء مجتمع زراعى جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتكون مركز الخدمات من وحدة التدريب وبناء ورفع القدرات، ووحدة الميكنة الزراعية، ووحدة الخدمات البيطرية، ووحدة الاقلمة، فضلا عن معاصر استخلاص الزيتون، ووحدة للتسويق.

وخلال الجولة تم استعراض ادوار الوحدات الخاصة بالمركز، حيث تعمل وحدة التدريب على تاهيل ورفع قدرات ومهارات صغار المزارعين فى المجالات الزراعية المختلفة المتعلقة بنظم الزراعة الصحراوية المعتمدة على مياه الابار الجوفية المتباينة فى جودتها، وكذا وسائل تحقيق القيمة المضافة من المنتجات الزراعية.

كما يتم تقديم كل الخدمات الزراعية من خلال أحدث المعدات والآلات الزراعية، من خلال وحدة الميكنة الزراعية، كذلك وحدة الخدمات البيطرية والتي تختص بتقديم الخدمات البيطرية للإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذ برامج الوقاية ومكافحة الامراض، علاوة على تنفيذ العديد من القوافل البيطرية بالتجمعات والقري المتاخمة لها.

كما يضم المركز أيضا وحدة الاقلمة، والتي تهدف الى اقلمة الشتلات المختلفة واستئناس النباتات الطبية والعطرية وإكثارها وإنتاج الشتلات والبذور وتوفيرها للمنتفعين، كذلك تعمل معصرة الزيتون بطاقة 500 كجم/ ساعة لخدمة مزارعي الزيتون وتوفير خدمة العصر واستخلاص الزيت وتحقيق القيمة المضافة لزيت الزيتون بالإضافة إلى معصرة لاستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية والتي ستساعد على التشجيع على زراعة النباتات الطبية والعطرية المميزة للبيئة الصحراوية بسيناء.

كما يضم المركز أيضا وحدة للتسويق والتي تهدف الى تعريف المستفدين بالمسالك التسويقية المناسبة، وكذا فتح منفذ تسويقي داخل مركز الخدمات لتسويق منتجات التجمعات الزراعية التابعة له.