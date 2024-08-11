محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الري والزراعة خلال زيارتهما منطقة وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارتهما إلى منطقة وسط سيناء فى حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل والمزارعين.

ورحب المحافظ بوزيرى الرى والزراعة على أرض شمال سيناء، مؤكدًا على أن زيارة وزيرى الرى والزراعة إلى المحافظة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء وضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود التنمية الشاملة فى سيناء.

وأضاف المحافظ أن زيارة وزيرى الرى والزراعة تشمل تفقد مركز الخدمات التنموية بمنطقة النثيلة، تفقد وحدات ومبانى مركز الخدمات التنموية بالنثيلة، بجانب عقد لقاء جماهيرى بالمنتفعين والمزارعين، وتوزيع بعض النماذج الاسترشادية "شتلات-2 محطة تحلية- دواجن- أسمدة عضوية"، فضلًا عن تفقد الزراعات بأراضى تجمع النثيلة.