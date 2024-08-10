احذر.. نقص هذا المعدن يعرضك للتعب وتشنجات الساق

كتبت مروة هريدى

هل تعاني من تقلصات مفاجئة في الساق أو شد عضلي أو الشعور بالدوار أو التعب، فقد تعانى من نقص المغنيسيوم، حيث قد يتطور الأمر من شد في العضلات إلى تقلصات مفاجئة، كل هذه أعراض تشير إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم، ما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل تقلصات العضلات والتعب والضعف وقد يؤثر أيضًا على صحة العظام، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم أيضًا على الصحة العقلية ويؤدي إلى تقلبات المزاج والقلق والاكتئاب، وكذلك تعطيل نظام القلب ورفع ضغط الدم، كما يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن بشكل طبيعي مستويات المغنيسيوم في الجسم وتساعد في تقليل التقلصات والدوخة الناجمة عن نقصه:

الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، من أفضل مصادر المغنيسيوم، فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخة على حوالي 157 مجم من المغنيسيوم، وهو ما يعادل 40% تقريبًا من المدخول اليومي الموصى به، كما أن هذه الخضروات غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تدعم الصحة العامة بشكل أكبر وتساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بنقص المغنيسيوم.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس، مليئة بالمغنيسيوم.، ويحتوي ربع كوب من بذور اليقطين على حوالى 190 مجم من المغنيسيوم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة، وتوفر المكسرات والبذور أيضًا الدهون الصحية والبروتين، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز الصحة العامة وتساعد في منع تقلصات العضلات والدوخة.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني هي مصادر جيدة للمغنيسيوم، فهى لا تساعد فقط في الحفاظ على مستويات المغنيسيوم الكافية ولكنها توفر أيضًا الألياف الغذائية، والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

البقوليات

البقوليات، بما في ذلك الفاصوليا والعدس والحمص، غنية بالمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، فعلى سبيل المثال، يحتوي كوبًا من الفاصوليا السوداء المطبوخة على حوالي 120 ملج من المغنيسيوم، ويمكن أن يساعد دمج البقوليات في نظامك الغذائي في تعزيز مستويات المغنيسيوم وتوفير مصدر مستدام للطاقة واستقرار مستويات السكر في الدم.

الأفوكادو

الأفوكادو ليس فقط فاكهة لذيذة ومتعددة الاستخدامات ولكنه أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يوفر حوالي 58 ملج لكل ثمرة، وبالإضافة إلى المغنيسيوم، يوفر الأفوكادو الدهون الصحية والبوتاسيوم والألياف، وكلها تساهم في الصحة العامة.

الموز

يُعرف الموز بمحتواه العالى من البوتاسيوم، ولكنه يحتوي أيضًا على كمية متواضعة من المغنيسيوم، حيث تحتوى موزة متوسطة الحجم على حوالى 32 مجم من المغنيسيوم، ويمكن أن يساعد تضمين الموز في نظامك الغذائي في موازنة مستويات الإلكتروليت، ودعم وظائف العضلات، وتقليل احتمالية الإصابة بالتشنجات والدوخة.

الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر) هي طريقة لذيذة لزيادة تناول المغنيسيوم، فهى وجبة لذيذة وصحية فقط إذا تم تناولها باعتدال، ويمكن أن تساعد في تعزيز مستويات المغنيسيوم لديك مع إرضاء رغبتك في تناول الحلويات.