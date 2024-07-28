احذر فقدان فيتامين هـ يسبب هذه المشكلات المرضية الخطيرة.. وهذه مصادره الغذائية

كتبت مروة محمود الياس

الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية كلها نحصل عليها من الغذاء، ولكن في بعض الأحيان يعاني الشخص من نقص ما في فيتامين معين يكون له أهمية وضرورة شديدة.

أحد أهم الفيتامينات التي يجعل البعض أهميتها هو فيتامين هـ المهم والصحي والمفيد والذي يقيك بنسبته المتزنة من الكثير من الأمراض والأعراض المرضية الخطيرة، فوفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هذا الفيتامين أحد أهم الفيتامينات الذي يعد نقصه مشكلة خطيرة قد يوضع فيها الجسم والصحة ويصبح عرضة للمرض والاعتلالات الكثيرة ومن بين هذه المشكلات:

الاعتلال العصبي الذي يصيب البعض واضطراب الأعصاب الحاد.

تلف الأعصاب لدى البعض مما يسبب الكثير من الألم والوجع في مفاصل الجسم وفي الجسم بشكل عام كما يسبب آلام واضحة وضعف في اليدين والقدمين أيضا.

اعتلال الشبكية الذي يصيب العينين.

اضطرابات حادة في الرؤية والعين.

اضطراب حركات الجسم وفقدان السيطرة عليها في كثير من الحالات وهو ما يعرف بالرنح.

اضطراب في المناعة ونقص دفاعات الجسم ضد المرض.

ولكن عاد التقرير وأوضح ان هناك الكثير من الأطعمة والمصادر الجيدة التي يمكن أن نحصل من خلالها على هذا الفيتامين الهام والضروري للصحه والجسم، من أهم هذه المصادر الصحية الطبيعية المتوفرة ايضا:

الزيوت الطبيعية المختلفة الأشكال والألوان وأهم هذه الزيوت هو زيت عباد الشمس الاصلي الصحي والمفيد.

زيوت طبيعية مثل زيت القرطم الطبيعي والصحي.

زيوت طبيعية وصحية مثل زيت جنين القمح أحد أهم المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين الهام.

زيوت فول الصويا.

زيوت الذرة.

الأفوكادو أحد أهم أنواع الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين.

المكسرات بأنواعها المختلفة خاصة اللوز الصحي والمفيد.

الهيليون يحتوي أيضا على هذا النوع من الفيتامينات.

عصائر الفاكهة المتنوعه تحتوي على هذا الفيتامين ولذلك يجب الحرص عليها.

حبوب الإفطار المدعمة الصحية أحد أهم مصادر هذا الفيتامين احرص عليها.