فيتامينات ومعادن تقوى الأسنان وتمنع التسوس.. تعرف عليها

كتبت إيناس البنا

تلعب العناصر الغذائية دورًا حيويًا فى الحفاظ على صحة الفم، فهى لا تقوى الأسنان واللثة والعظام فحسب، بل تدعم أيضًا إنتاج اللعاب الصحى، وتصلح أنسجة الفم، وتحافظ على وظائف المناعة لمنع العدوى وأمراض اللثة.

من ناحية أخرى يمكن أن تعيق صحة الفم السيئة، التى تتميز بحالات مثل أمراض اللثة وفقدان الأسنان، تناول العناصر الغذائية، ما يؤدى إلى سوء التغذية، مما قد يؤدى مرة أخرى إلى تفاقم أمراض الفم، وفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة طب الأسنان حسب موقع onlymyhealth لذلك فإن المفتاح هو الحفاظ على التغذية السليمة منذ البداية.

الفيتامينات والمعادن التى تحافظ على الأسنان

الكالسيوم والفوسفور

الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضار الورقية واللوز يساعدون على تقوية مينا الأسنان، وهو الغطاء الخارجى الواقى للأسنان، ومن المثير للاهتمام أن مينا الأسنان هى المادة الأكثر صلابة فى جسمك، بل إنها أكثر صلابة من عظامك.

أما فيما يتعلق بالفوسفور، فإن نحو 85% من الفوسفور فى الجسم يوجد فى العظام والأسنان، ويوجد هذا المعدن فى اللحوم والأسماك والبيض، ويعمل هذا المعدن جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم على تقوية وإعادة بناء مينا الأسنان.

فيتامين د

فيتامين د أو فيتامين أشعة الشمس ضرورى لامتصاص الكالسيوم وتقوية الأسنان، وفى حين توفر أشعة الشمس هذا الفيتامين بشكل طبيعى، فإن الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة يمكن أن تزيد منه.

فيتامين سى

لا يعد فيتامين سى عنصرًا غذائيًا أساسيًا لأسنانك فحسب، بل إنه يحمى اللثة أيضًا، وبخلاف فوائده الصحية العامة، هذا العنصر الغذائى الأساسى يعزز الأنسجة الضامة ويعزز إنتاج الكولاجين، وتعد الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو مصادر ممتازة لهذا الفيتامين.

فيتامين أ

فيتامين أ هو عنصر غذائى آخر يساعد على تقوية مينا الأسنان، ما يحمى أسنانك من التلف، وتحتوى مينا الأسنان على بروتين يسمى الكيراتين، والذى يحتاج إلى فيتامين أ لتكوينه، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الجزر والبطاطا والسبانخ.

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن غالبًا ما يتم تجاهله، لكنه يلعب دورًا حاسمًا في صحة الأسنان، فهو يعمل بالتعاون مع الكالسيوم على تكوين مينا الأسنان الصلبة التي تحمي أسناننا من التسوس، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم ضروري لتكوين بنية وصلابة مينا الأسنان، فبدون المغنيسيوم الكافي، حتى الكالسيوم الوفير لا يمكنه تكوين مينا الأسنان القوية اللازمة لمقاومة التسوس، ومن المصادر الجيدة الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

الفلوريد

الفلورايد هو معدن يوجد بشكل طبيعي في الماء والطعام، يتم امتصاصه بشكل أساسي من خلال الجهاز الهضمي، يساعد في إعادة بناء مينا الأسنان وعكس التسوس المبكر، يتم تخزين معظم الفلورايد في العظام والأسنان، مع إفراز الباقي من خلال البول.

وبالرغم من أن الفلورايد ضروري لصحة الفم إلا أن الإفراط فى تناوله يمكن أن يؤدى إلى تفلور الأسنان، ما يؤثر على مينا الأسنان.