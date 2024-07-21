كيف يمكن أن يعزز تناول قشور التفاح من قوة العضلات؟

كتبت مروة هريدى

لا تقل قشور التفاح فائدة عن تناول التفاح نفسه، حيث أن قشور التفاح تحتوي أيضًا على عناصر غذائية يمكنها تحسين الصحة العامة بشكل فعال بالإضافة إلى تعزيز قوة العضلات بشكل خاص، فالتفاح معروف بمحتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة ودوره في تعزيز صحة القلب وتعزيز المناعة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

ما هي القيمة الغذائية لقشور التفاح؟

يشتهر التفاح بقيمته الغذائية العالية، ولكن معظم الاهتمام يتركز عادة على اللحم وليس القشر، ومع ذلك، اتضح أن القشر يحتوي على العديد من المركبات التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة العضلات، وأحد هذه المركبات هو حمض الأورسوليك، الموجود في قشر التفاح، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن حمض الأورسوليك لديه إمكانيات في تعزيز نمو العضلات وقوتها.

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن حمض الأورسوليك، الموجود بكثرة في قشور التفاح، قد يساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها، ويبدو أن هذا المركب يعمل عن طريق تنشيط المسارات التي تعزز تخليق بروتين العضلات وتمنع انهيارها، وهذه النتائج مهمة بشكل خاص للرياضيين والأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على قوة العضلات مع تقدمهم في السن.

بالإضافة إلى حمض الأورسوليك، فإن قشور التفاح غنية أيضًا بمركبات نشطة بيولوجيًا أخرى مثل الكيرسيتين والكيتشين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتساهم هذه المركبات في تعزيز الصحة العامة وتدعم وظيفة العضلات بشكل غير مباشر عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

فيما يلي.. بعض العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في قشور التفاح:

- الألياف: قشور التفاح غنية بالألياف الغذائية، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد في الهضم وتعزز صحة الأمعاء، كما تساعد الألياف أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وقد تساهم في الشعور بالشبع، ودعم جهود إدارة الوزن.

- الفيتامينات: تحتوي قشور التفاح على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين أ والعديد من فيتامينات ب مثل حمض الفوليك والنياسين، حيث تلعب هذه الفيتامينات أدوارًا حاسمة في تعزيز وظائف المناعة وتحسين الرؤية واستقلاب الطاقة.

- المعادن: تحتوي قشور التفاح أيضًا على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، حيث يعد البوتاسيوم مهمًا لصحة القلب ووظيفة العضلات، بينما يدعم الكالسيوم والمغنيسيوم صحة العظام ووظيفة الأعصاب.

- مضادات الأكسدة: قشور التفاح غنية بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتشين والفلافونويد، حيث تتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

كيف يعزز قشر التفاح من قوة العضلات؟

تُعزى الفوائد المحتملة لتقوية العضلات في قشور التفاح إلى حد كبير إلى مركب يسمى حمض الأورسوليك، والذي يوجد بشكل بارز في القشر، كان حمض الأورسوليك موضوعًا للعديد من الدراسات بسبب تأثيراته المثيرة للاهتمام على صحة العضلات، على النحو التالى:

- تخليق بروتين العضلات: يبدو أن حمض الأورسوليك يحفز المسارات المشاركة في تخليق بروتين العضلات، وهي العملية التي تنمو من خلالها العضلات وتصلح نفسها بعد التمرين أو الإصابة، وذلك من خلال تعزيز تخليق البروتين، قد يساعد حمض الأورسوليك في زيادة كتلة العضلات وقوتها.

- حماية العضلات: بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن حمض الأورسوليك له تأثيرات وقائية ضد ضمور العضلات، وهو فقدان كتلة العضلات والقوة الذي يحدث غالبًا مع التقدم في السن أو عدم النشاط، وقد يساعد في منع انهيار أنسجة العضلات، والحفاظ على وظيفة العضلات بشكل عام.

- التأثيرات الأيضية: بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على العضلات، فإن المركبات الموجودة في قشور التفاح، بما في ذلك حمض الأورسوليك، قد تؤثر أيضًا على العمليات الأيضية مثل حساسية الأنسولين واستقلاب الدهون، ويمكن أن تدعم هذه التحسينات الأيضية الأداء البدني العام وصحة العضلات.