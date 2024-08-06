سوبر فود.. 6 أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين د لعظام قوية

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على عظام قوية وصحية أمر ضروري للصحة العامة والقدرة على الحركة، فـ الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في صحة العظام.



فالكالسيوم ضروري لبناء وصيانة بنية العظام، بينما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د والكالسيوم إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.



ووفقًا لموقع هيلث سايد يساعد دمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يدعم صحة العظام ويمنع هذه المشكلات، فيما يلي 6 أطعمة تعد مصادر ممتازة لكل العنصرين الغذائيين، مما يساعدك على الحفاظ على قوة عظامك ومرونتها.

6 أطعمة للحصول على الكالسيوم وفيتامين د لعظام صحية

1. سمك السلمون

سمك السلمون هو سمكة دهنية توفر كمية كبيرة من فيتامين د والكالسيوم، توفر حصة واحدة من سمك السلمون حوالي 570 وحدة دولية من فيتامين د و200 ملجم من الكالسيوم، مما يجعله غذاءً قويًا لصحة العظام. كما تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين الصحة العامة.

2. الحليب المدعم

الحليب المدعم هو مصدر موثوق للكالسيوم وفيتامين د، يحتوي كوب واحد من الحليب المدعم على ما يقرب من 300 ملج من الكالسيوم و100 وحدة دولية من فيتامين د، فهى طريقة سهلة لضمان حصولك على كلا المغذيات في نظامك الغذائي اليومي.

3. الزبادي

لا يعتبر الزبادي غنيًا بالكالسيوم فحسب، بل إنه غالبًا ما يكون مدعمًا بفيتامين د، يمكن أن توفر الحصة النموذجية من الزبادي المدعم حوالي 200 ملغ من الكالسيوم و80 وحدة دولية من فيتامين د، كما يوفر البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي.

4. الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل الكرنب واللفت على نسبة عالية من الكالسيوم، على الرغم من أنها تحتوي عادةً على كمية أقل من فيتامين د، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على حوالي 270 ملجم من الكالسيوم، ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الخضروات والأطعمة الغنية بفيتامين د إلى تعزيز صحة العظام .

5. البيض

البيض غذاء متعدد الاستخدامات ويحتوي على كمية جيدة من فيتامين د ، وخاصة في صفار البيض، يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على حوالي 40 وحدة دولية من فيتامين د، يمكن أن يساعد تناول البيض مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم في تعزيز تناول العناصر الغذائية بشكل عام لصحة العظام.

6. التوفو

يعد التوفو، وخاصة عندما يتم تصنيعه باستخدام كبريتات الكالسيوم، مصدرًا نباتيًا رائعًا للكالسيوم وفيتامين د، يمكن أن يوفر نصف كوب من التوفو المدعم بالكالسيوم حوالي 250 مجم من الكالسيوم، فهو خيار ممتاز لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا.

