أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزارة الصحة تكشف اليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر

تعرف على اشتراكات ركوب المترو لكل الفئات

وزارة التضامن فى أسبوع.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة

وزارة العمل تشارك فى ورشة لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد 2024 - 2027

مديرية العمل ببورسعيد توجه بضرورة توفير فرص العمل للشباب من الجنسين

حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 12 مليونا و465 ألف خدمة مجانية خلال 8 أيام

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات

وزارة العمل: حملة تفتيشية على بعض المنشآت لتنظيم عمل الأجانب بالدقهلية

البيئة تعقد اجتماعا بالمتعهدين والشركات لتذليل العقبات بمنظومة المخلفات

التعليم العالى تعلن نتائج منافسات كرة القدم لطلبة الجامعات والمعاهد