مديرية العمل ببورسعيد توجه بضرورة توفير فرص العمل للشباب من الجنسين

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، لقاءً تنظيمياً والذى يجرى تنظيمه بصفة دورية شهرياً، مع مديري الإدارات، والمكاتب الفرعية ، ومركز التدريب المهني ، ومركز المعلومات ، التابعة للمديرية ، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات التى تختص بتنفيذ خطط المديرية خلال الفترة القادمة لعام 2024 ، جرى خلاله التوجيه بضرورة توفير فرص العمل للشباب من الجنسين، وحسن التعامل مع الجمهور، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات التى توفرها المديرية تيسيراً عليهم ،والحرص على أداء الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، كما جرى مناقشة الخطة السنوية وآليات تنفيذها، والمنفذ منها والمقترحات المتوفرة لتذليل تلك المشكلات ، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة وكيفية التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة وآمنة،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير ميدرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوازرة ، أن تلك اللقاءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والسلامة والصحة المهنية ، في إطار بيئة عمل لائقة ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها إقتصاديًا ، ،وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف مدير المديرية ، انه ترأس الإجتماع الذى وجه خلاله الإدارات المختصة بضرورة الاهتمام بتكثيف البرامج التدريبية المهنية وفق خطط عمل وزارة العمل ، وتحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة ، لتقوم المديرية بدورها المنوط بها وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري .