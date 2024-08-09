وزارة الصحة تكشف اليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر .. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر والتى تمثلت في النقاط التالية :-
- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ
- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل
- احترس من عربة طفلك من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك
- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس
- اجعل منزلك باردًا
- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك
نصائح لحماية الاطفال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة