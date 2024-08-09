وزارة العمل: حملة تفتيشية على بعض المنشآت لتنظيم عمل الأجانب بالدقهلية

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، حملة تفتيشية على مطاعم المأكولات غير المصرية، والتى تتميز بوجود عدد من العاملين الأجانب بها، بمشاركة وكيل المديرية ومديرى الإدارات المعنية ومفتشى العمل بالمديرية، حيث جرى خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوجيههم نحو توفيق أوضاعهم، حتى يتمكنوا من العمل النظامى والإقامة بشكل قانونى، بعد حصولهم على ترخيص عمل الأجانب من وزارة العمل، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الحملات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة على المنشآت العاملة داخل المحافظة، وخاصة التى يعمل بها الأجانب، والتأكد من حصول العاملين الأجانب على تصريح عمل الأجانب صادر من وزارة العمل المصرية يتيح لهم العمل داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود والحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب ، وتنظيم العمل بداخلها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار والمشروعات الجديدة ، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .

وأكد وكيل المديرية على الإستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية على تلك المنشآت التى يعمل بها أجانب داخل المحافظة ، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل بداخلها ، مع الاهتمام بتطبيق نسبة العمل لهم من بين إجمالى العاملين بالمنشآت وفقاً لأحكام القانون.