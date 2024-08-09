التعليم العالى تعلن نتائج منافسات كرة القدم لطلبة الجامعات والمعاهد

كتب محمد صبحى

أُختتمت منافسات بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية (طلبة)، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي، والمقامة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق الجامعية المختلفة، والتي عكست المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر.

حسمت جامعة المنوفية لقب البطولة بفارق المواجهات المباشرة في مواجهة مثيرة مع جامعة بنها، وانتهت الدورة المجمعة التي أقيمت على ستاد جامعة المنوفية بتساوي الفريقين في عدد النقاط (6 نقاط).

شهدت الجولة الأخيرة من البطولة مفاجآت عديدة، حيث حصدت جامعة القاهرة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، عقب فوز المنوفية على بورسعيد بنتيجة 2-0 وهزيمة القاهرة أمام بنها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



كما شهد حفل توزيع الجوائز حضور كل من د.ناصر عبد الباري نائب رئيس المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، ود.إبراهيم غريب العميد السابق لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية؛ لتكريم أبطال البطولة، وتسليمهم الميداليات، وكأس البطولة.