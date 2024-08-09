وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات.. صور

كتب مدحت وهبة

شكلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس التي تتعرض لها عدة محافظات تزامناً مع سقوط أمطار غزيرة تصل لدرجة سيول خاصة في محافظتي "أسوان والوادي الجديد"، والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمحافظات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مراكز الإغاثة التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 27 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية بضرورة توافر مهمات الإغاثة، فضلا عن التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة بهذه المحافظات، بالإضافة إلى مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة خاصة المعرضة لحدوث سيول .

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري وأفرعه على مستوى الجمهورية للتجهيز وتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم، حيث تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول، وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.

ودفعت غرفة العمليات المركزية بـ الهلال الأحمر المصري فور تلقي خبر حدوث أمطار غزيرة بقرية الأربعين بالوادي الجديد، ووفق التقييم الأولي للأضرار الناجمة، بقافلة إغاثية مكونة من 7 سيارات نقل بمصاحبة متطوعيها شملت "سلات غذائية ، بطاطين ، حصر ، مراتب ، ملايات ، حقائب نظافة شخصية "، وما زالت فرق الهلال الأحمر المصري المختلفة تواصل جهودها لدعم الأسر المتضررة بالقرية ومحاولة تخفيف معاناتها.

كما دفعت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بقافلة إغاثية تضمنت مواداً غذائية ومساعدات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.



الهلال الأحمر المصري



غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات



مراكز الإغاثة التابعة لوزارة التموين