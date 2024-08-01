وزير الزراعة يصل مطروح لتفقد عدد من المشروعات التنموية

كتبت أسماء نصار

وصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة مطروح، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والتتموية بها.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وزير الزراعة والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون المثمر مع وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، ودعم مزارعيها.

وأكد وزير الزراعة، اهتمام القيادة السياسية بتحقق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، وخاصة في المحافظات الحدودية، وتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها.

ومن المقرر ان تشمل زيارة وزير الزراعة للمحافظة، تفقد عددا من الجمعيات الزراعية وعقد لقاء مع رؤسائها، ومديري الجمعيات الزراعية، والمزارعين، فضلا عن تفقد انشطة القوافل البيطرية والزراعية، وأعمال مركز التنمية المستدامة، فضلا عن توزيع شتلات الزيتون على عدد من المزارعين، في إطار دعمهم لتحقيق التنمية.